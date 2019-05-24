23:21
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, сьогодні
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Зеленський зустрівся з головою НБУ: про що говорили

      1841 Читать новость на русском
      Зеленський провів зустріч зі Смолієм
      Зеленський провів зустріч зі Смолієм / Twitter.com/YSmolii

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся 24 травня з головою Національного банку України Яковом Смолієм. Вони обговорили питання співпраці з Міжнародним валютним фондом і важливість незалежності НБУ.

      Мав першу зустріч із Президентом Зеленським. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ та важливість незалежності НБУ. А також – подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності, – написав Смолій у Twitter.

      Читайте також: Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям

      За його словами, зустріч була змістовною.

       

      blog_ava
      Нардепи оскаржили в Конституційному суді указ Зеленського про розпуск Ради
      сьогодні
      5549
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Яків Смолій НБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      сьогодні , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 632
      Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну
      сьогодні , 22:01 Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну
      1651
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      2300
      Технологическая холодная война
      сьогодні , 21:30 Технологическая холодная война
      Іван Яковина 346
      Витривалість – не стратегія: що пишуть британські ЗМІ про відставку Мей
      сьогодні , 21:00 Витривалість – не стратегія: що пишуть британські ЗМІ про відставку Мей
      Світлана Попова 717
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук