Зеленський зустрівся з головою НБУ: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 24 травня з головою Національного банку України Яковом Смолієм. Вони обговорили питання співпраці з Міжнародним валютним фондом і важливість незалежності НБУ.

Мав першу зустріч із Президентом Зеленським. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ та важливість незалежності НБУ. А також – подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності, – написав Смолій у Twitter.

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За його словами, зустріч була змістовною.