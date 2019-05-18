20:01
18 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Зеленський звернувся до киян через інавгурацію та пообіцяв нардепам незручності: відео

      821 Читать новость на русском
      Зеленський попросив вибачення у киян через незручності, пов'язані з інавгурацією
      Зеленський попросив вибачення у киян через незручності, пов'язані з інавгурацією / Getty Images

      Новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до киян із вибаченнями через транспортні проблеми, які виникнуть в місті у день його інавгурації – 20 травня. Водночас він пообіцяв, що ці незручності нардепам запам'ятає.

      Володимир Зеленський вкотре нагадав, що його команда наполягала на іншій даті – 19 травня, своє нове відеозвернення від опублікував на сторінці у Facebook.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України

      Новообраний президент знову пояснив, що у неділю (власне, 19 травня) церемонія не створила б таких транспортних проблем та заторів для киян.

      Вже Рада як проголосувала, так проголосувала, що там жалітися. Але я хочу вам сказати, що буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито. ...Вибачте, будь ласка. Вибачте нас, вибачте Верховну Раду,
      – сказав Зеленський.

      Водночас він наголосив, що "Рада створила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм". У команді Зеленського озвучили невдоволення відразу після рішення Верховної Ради. Його радник з політичних питань Дмитро Разумков сказав, що таким чином нардепивирішили "насолити українському народу".

      Частина українців негативно сприйняли ідею провести інавгурацію 19 травня. Цьогоріч на 19 травня випадає День пам'ять жертв політичних репресій, тому будь-які святкування заборонені.

      Нове відеозвернення Володимира Зеленського:


      Зазначимо, 20 травня рух у Києві обмежать, а почнуть вже 19 травня із вулиці Липської.

      Як вулиці буде перекриють у день інавгурації:

      • вулиця Липська: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
      • проспект Бажана: від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
      • Наддніпрянське шосе: від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
      • Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
      • Дніпровський узвіз: від Набережного шосе до Паркової дороги;
      • алея Герої Крут: від площі Андрія Первозданного до площі Слави;
      • вулиця Івана Мазепи: від площі Слави до станції метро "Арсенальна";
      • вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;
      • Паркова дорога: від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;
      • вулиця Шовковична: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;
      • вулиця Круглоуніверситетська: від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;
      • вулиця Лютеранська: від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
      • вулиця Городецького: від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської;
      • вулиця Ольгінська: від площі Івана Франка до вулиці Інститутської;
      • вулиця Інститутська: від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
      • Кріпосний провулок: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
      • вулиця Липська: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
      • вулиця Садова: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
      • вулиця Пилипа Орлика: від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця
      • вулиця Академіка Богомольця: від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковичної.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського. Відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб, захід пройде 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.

      Обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань.

      blog_ava
      Смерч та повінь наробили лиха в Україні: фото і відео наслідків негоди
      сьогодні
      3213
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Новини Києва Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
      сьогодні , 16:30 Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
      Наталія Печерська 147
      Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      сьогодні , 16:05 Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      Світові Медіа 1463
      Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      сьогодні , 16:00 Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      Віталій Шабунін 452
      Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
      сьогодні , 15:32 Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
      167
      Топ-10 надзвичайних музеїв світу з неординарною архітектурою: фото
      сьогодні , 15:03 Топ-10 надзвичайних музеїв світу з неординарною архітектурою: фото
      Юлія Гілей 370
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук