Зеленський звернувся до киян через інавгурацію та пообіцяв нардепам незручності: відео

Новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до киян із вибаченнями через транспортні проблеми, які виникнуть в місті у день його інавгурації – 20 травня. Водночас він пообіцяв, що ці незручності нардепам запам'ятає.

Володимир Зеленський вкотре нагадав, що його команда наполягала на іншій даті – 19 травня, своє нове відеозвернення від опублікував на сторінці у Facebook.

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Новообраний президент знову пояснив, що у неділю (власне, 19 травня) церемонія не створила б таких транспортних проблем та заторів для киян.

Вже Рада як проголосувала, так проголосувала, що там жалітися. Але я хочу вам сказати, що буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито. ...Вибачте, будь ласка. Вибачте нас, вибачте Верховну Раду,

– сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що "Рада створила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм". У команді Зеленського озвучили невдоволення відразу після рішення Верховної Ради. Його радник з політичних питань Дмитро Разумков сказав, що таким чином нардепивирішили "насолити українському народу".



Частина українців негативно сприйняли ідею провести інавгурацію 19 травня. Цьогоріч на 19 травня випадає День пам'ять жертв політичних репресій, тому будь-які святкування заборонені.

Нове відеозвернення Володимира Зеленського:



Зазначимо, 20 травня рух у Києві обмежать, а почнуть вже 19 травня із вулиці Липської.

Як вулиці буде перекриють у день інавгурації:

вулиця Липська: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

проспект Бажана : від Харківської площі до Південного шляхопроводу;

Наддніпрянське шосе: від Південного шляхопроводу до мосту Патона;

Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;

Дніпровський узвіз : від Набережного шосе до Паркової дороги;

алея Герої Крут: від площі Андрія Первозданного до площі Слави;

вулиця Івана Мазепи: від площі Слави до станції метро "Арсенальна";

вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;

Паркова дорога: від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;

вулиця Шовковична: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;

вулиця Круглоуніверситетська: від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;

вулиця Лютеранська: від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;

вулиця Городецького: від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської;

вулиця Ольгінська: від площі Івана Франка до вулиці Інститутської;

вулиця Інститутська: від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;

Кріпосний провулок: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

вулиця Липська: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;

вулиця Садова: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

вулиця Пилипа Орлика: від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця

вулиця Академіка Богомольця: від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковичної.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського. Відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб, захід пройде 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.



Обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань.