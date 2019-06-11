Зеленський звільнив начальників Управлінь СБУ в 5 областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальників Управлінь Служби безпеки України в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Ці керівники регіональних управлінь СБУ відзначилися в негативному плані в сенсі явища, пов'язаного з контрабандою, повідомив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка.

Читайте також: Баканов назвав основне завдання, яке Зеленський доручив виконати СБУ

Імена звільнених начальників СБУ:

Олександра Довженка звільнено з Управління СБУ в Одеській області;

Олександра Ткачука – з СБУ у Львівській області;

Олега Зозулю – з СБУ у Вінницькій області;

Володимира Пахнюка – з СБУ в Закарпатській області;

Руслана Сторожука – з СБУ в Чернівецькій області.

Які ще зміни Зеленський провів в СБУ? 3 червня звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови СБУ; перед цим – Віталія Малікова з посади першого заступника глави СБУ та від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки. З посади пішов очільник Головного управління СБУ у Києві та області Олег Валендюк.



Перед цим, 30 травня, Зеленський вніс у парламент подання про звільнення 2 міністрів і глави СБУ Василя Грицака. Проте Грицак та всі його заступники подали рапорти про звільнення ще 20 травня. Зрештою, Рада не проголосувала за відставку Грицака, тож він досі очолює відомство.



Першим заступником голови СБУ президент призначив Івана Баканова – свого соратника по "Кварталу". Для цього Баканову навіть дали звання лейтенанта.