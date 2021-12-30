У Зеленського пояснили, чого очікують від ймовірної розмови з Байденом

Джерела у Білому домі повідомили американським ЗМІ, що Джо Байден після розмови з очільником Кремля зателефонує Володимиру Зеленському. Цього не виключать й в Офісі Президента.

У Зеленського допускають, що український та американський лідери найближчим часом поспілкуються знову. Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник президента Сергій Никифоров.

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Все відбувається так, як і на початку грудня

Никифоров зазначив, що перед минулою розмовою Байдена та Путіна державний секретар США Ентоні Блінкен спілкувався зі Зеленським. Тоді політики "узгодили позиції". Американський посадовець запевнив – "нічого про Україну без України".

Така ж розмова відбулася між ними знову 29 грудня. Вони обговорили врегулювання ситуації на Донбасі й майбутні дипломатичні відносини з Росією. Тобто зараз все відбувається так само.

У Зеленського очікують дзвінка від Байдена

В ОП зауважили, що за підсумками розмови з Путіним на початку грудня Байден зателефонував Зеленському. Політик запевнив його у тому, що США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України.

"Так само очікуємо, що він може подзвонити й цього разу", – пояснив Никифоров. Проте підкреслив, що наразі ніяких подробиць про час чи формат такої розмови підтвердити не може.

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