У Зеленського розуміють реальну загрозу російської агресії, але не хочуть сіяти паніку, – ЗМІ

В Офісі Президента заявили, що розуміють реальну загрозу вторгнення Росії на територію України. Однак там не хочуть сіяти паніку серед громадян.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела у найближчому оточенні глави держави. Зазначається, що ОП у щоденному режимі отримує дані від партнерів і розвідки.

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Водночас в Офісі Президента постійно аналізують різні, навіть найменш реальні, сценарії нападу Росії.

Ми вже жили у ситуації, коли щодня нам кричали, що от завтра – завтра Путін нападе. Це нічим хорошим не закінчувалось. Ми собі такого не можемо дозволити. Ми не можемо сіяти паніку. Наша сила в стабільності, стабільності економіки, гривні й так далі,

– сказав співрозмовник видання.

Окрім цього, в ОП просять союзників і партнерів не нагнітати даремно ситуацію. Адже "якщо люди побіжать знімати долари і змітати все з полиць то ніякого вторгнення не треба буде".

Загроза вторгнення в Україну

Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення. Президент звернувся з проханням не поширювати фейків про війну.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, на фоні заяв про ймовірний наступ Росії, запевнив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

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Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе перемогти російську агресію , якщо громадяни "триматимуть голову холодною". Водночас "серце має бути гарячим".



Текст публікації з телеграм-каналу "УП. Off the record":

В Офісі Зеленського переконують, що розуміють реальну загрозу російської агресії, але не хочуть сіяти паніку.

Як розповіли джерела УП в найближчому оточенні президента, ОП отримує дані і від західних партнерів, і від розвідки у щоденному режимі.

Так само постійно аналізуються різні, навіть найменш реальні, сценарії російського нападу.

Але ми уже жили в ситуації, коли щодня нам кричали, що от завтра-завтра Путін нападе. Це нічим хорошим не закінчувалось. Ми собі такого не можемо дозволити. Ми не можемо сіяти паніку. Наша сила в стабільності, стабільності економіки, гривні й так далі", – сказав один із топів Офісу.

Ба більше, у Зеленського просять на всіх міжнародних зустрічах у партнерів не нагнітати даремно ситуацію, щоб не створювати в Україні паніку. Бо якщо люди побіжать знімати долари і змітати все з полиць магазинів, то "ніякого вторгнення не треба буде".