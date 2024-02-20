До останнього намагалися заїхати за ними, – речник 110 ОМБр про бійців, що лишилися на "Зеніті"

Під час виходу з позиції "Зеніт" в Авдіївці кілька українських бійців потрапило в російський полон. Наших захисників до останнього намагалися забрати з цієї позиції.

Однак російська армія щільно обстрілювала евакуаційну техніку, яка намагалася забрати наших захисників з "Зеніту". Окремих бійців, які здалися у полон Росії, окупанти зрештою розстріляли.

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Військових з "Зеніту" до останнього намагалися евакуювати

Речник 110 окремої механізованої бригади Антон Коцуконь зазначив, що евакуація наших бійців з Авдіївки була надскладною та багаторівневою операцією. Адже тоді, куди не подивися, виникали складнощі з погляду логістики та управління.

"Тобто кілька тисяч людей, синхронно, як годинниковий механізм мають виходити. Це ж не так, що всі знялися з позицій і пішли – одні виходять, інші прикривають, кожен має знати свої маршрути, кожен знає, куди йому йти, їхати, де точка евакуації й де буде надано медичну допомогу", – наголосив він.

Водночас до "Зеніту" наші військові до останнього намагалися заїхати туди технікою, бронетехнікою, пікапами. Але в якийсь момент просування ворога було таким стрімким, таким швидким, що просто техніка фізично не могла туди дістатися.

Вони (росіяни – 24 Канал) просто розстрілювали все, що рухається. Плюс будь-яка техніка, що броньована, що ні, – це пріоритетна ціль для всіх вогневих засобів противника,

– підкреслив Коцуконь.

Крім того, речник нагадав, що в окупантів на Авдіївському напрямку лише в кількості вогневих засобів була перевага десятикратна, вже не кажучи про снаряди. Окрім цього, під 100 КАБів росіяни кидали за ці дні на Авдіївський напрямок, і відповідно в певний момент "Зеніт" був в оточенні, й просто фізично туди не змогла доїхати наша техніка, хоча спроби були.

Росіяни розстріляли українських полонених у Авдіївці