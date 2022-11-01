Ердоган займатиме жорстку позицію щодо зерна: російський опозиціонер помітив ознаки

Ердоган буде жорстко захищати зернові угоди й безпечний прохід кораблів Чорним морем. Інакше це може негативно вплинути на його рейтинг напередодні виборів.

Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Раніше політолог Микола Давидюк розповів про реакцію Ердогана на вихід Росії із "зернової угоди".

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Путін здатен на дрібні провокації

Гудков зазначив, що Росія не потрібна для "зернової угоди". Фактично це договір між Україною, Туреччиною й ООН. Водночас ми бачимо шантаж від Росії.

Однак сторони угоди заявили, що, попри погрози, готові продовжувати рух кораблів. Якщо Путін втілюватиме свої погрози, то матиме справу з Ердоганом, Туреччиною, яка є членом НАТО. Однак дрібні провокації він може організувати,

– зауважив російський опозиційний політик.

Проблеми Путіна

Він продовжив, що це все відбувається на тлі значних політичних проблем Путіна в Росії. Рівень його підтримки падає. Так само 57% росіян уже виступають проти війни, лише 36% – за, раніше було навпаки.

"Починати конфлікт з Ердоганом і НАТО для Путіна дуже небезпечно. Тому я не думаю, що справа зайде до серйозного протистояння. Однак дрібні провокації Путін може вчинити", – наголосив Гудков.

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Позиція Ердогана

За його словами, Ердоган і надалі буде гарантом безпеки "зернової угоди". Йому не можна втрачати свою геополітичну позицію напередодні виборів у країні. Раніше він розповідав про свою важливість у забезпеченні цієї угоди.

Очевидно, що до виборів він не відмовиться від цього, бо для нього це буде серйозним ударом по іміджу сильного політика, який здатен домовлятись і тримати слово. Потрібно також враховувати і внутрішньополітичний фактор Туреччини, не факт, що Ердоган виграє вибори, а опитування не дають йому гарантій. Крім того, напад на кораблі, особливо турецькі, це вже напад на НАТО,

– підкреслив російський опозиційний політик.

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