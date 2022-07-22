Українська делегація прибула у Стамбул для підписання "зернової угоди": хто буде від росії

Україна, росія, ООН і Туреччина 22 липня мають підписати так звану "зернову угоду". Сторони зустрінуться у Стамбулі, де відбувалися переговори щодо безпечного вивезення українського зерна.

Українська делегація уже в Стамбулі

Українська делегація вже прибула у Стамбул. Її очолив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який і має підписати угоду про безпечне вивезення продовольства з України.

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У рамках візиту українська сторона провела зустріч з генсеком ООН.

Від росії у Стамбул відправився шойгу

Як пишуть російські ЗМІ, угоду про створення зернового коридору у Чорному морі від росії та Туреччини підпишуть міністри оборони двох країн сергей шойгу та Хулусі Акар відповідно.

Прессекретар президента росії дмітрій пєсков вже підтвердив, що шойгу відправився до Стамбула.

Ми можемо підтвердити, що міністр оборони шойгу вирушив до Туреччини. Можемо підтвердити, що сьогодні готується підписання, але давайте дочекаємося, не будемо поки забігати наперед,

– сказав прессекретар владіміра путіна.

Повідомляється, що угода буде підписана у присутності президента Туреччини Реджепа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписання має відбутися о 16:30 за місцевим часом у стамбульському Палаці Долмабахче.

Що відомо про зернову угоду

росія тривалий час блокує вивезення зерна з українських портів, розмістивши свої кораблі в Чорному морі. кремль навмисне вдався до такого кроку, щоб завдати удару по економіці України та спричинити світовий голод для тиску країн Заходу на Київ.

Посередником, щоб розв'язати продовольчу кризу, вирішила стати Туреччина та ООН. На перемовинах Україні вдалося добитися роботи трьох портів: "Одеса", "Південний", "Чорноморськ".

Угода передбачає, що росія повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина за підтримки ООН інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання кремля щодо контрабанди зброї.

Водночас в Офісі Президента наголосили, що Україна підписуватиме договорів з Туреччиною та ООН. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, наша держава не підписуватиме документу разом з росією.

Подоляк запевнив, що російські кораблі не супроводжуватимуть судна з українським зерном, також ворожого транспорту не буде в наших портах.

Зауважимо, що за підписання угоди російський диктатор владімір путін вимагав зняти всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна. Про це він заявив під час свого виступу в Ірані. путін сказав, мовляв, США мають зняти всі обмеження на експорт російського зерна, "якщо вони хочуть покращити ситуацію на ринку продовольства".

Цинізму заяв путіна додає той факт, що росія продовжує красти українське зерно з окупованих територій. 13 липня кораблі росіян "матрос кошка" та "матрос пожинич", які завантажені 54 тоннами краденого українського зерна, без успіху намагалися зайти в ліванський порт Бейрут.

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