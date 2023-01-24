Поки не спотворили сприйняття: чи підтримуватиме нас Захід на тлі скандалів

Україну сколихнула низка скандалів, які пов'язані з корупцією, розкраданням бюджетних коштів тощо. Це не мало б вплинути на міжнародну допомогу Україні від західних партнерів. Однак ці ситуації потрібно вирішувати.

На тлі останніх скандалів в Україні у багатьох можуть з'явитися сумніви, чи не припинить Захід допомагати Україні. Про цю тему 24 Каналу говорив народний депутат Ярослав Железняк.

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Чи буде Захід і надалі допомагати Україні

Як вважає Железняк, Захід точно надаватиме Україні допомогу, щоб протистояти російським загарбникам. Наразі різні скандали не вплинули на цю ситуацію.

Дивіться, нам точно допомагатимуть, щоб ми вистояли у війні. Тут, слава Богу, наші корупціонери поки що не спотворили сприйняття. Але нагадую, що після перемоги та й зараз нам потрібно відбудовувати країну. І, якщо у вас є хоч якісь сумніви, що звільнення пана Тимошенка пов'язане лише з внутрішньою ситуацією, то ні,

– зазначив Железняк.

Він припускає, що в найближчому майбутньому залишить свою посаду і заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров. Або ж це може статися й іншими методами. До прикладу, як це робили з одіозними українськими олігархами.

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Олег Татаров – колишній посадовець МВС під час президентства Віктора Януковича. Він був на посаді заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів під час подій Революції гідності. Тоді ж він публічно висвітлював питання затримання учасників протесту та висвітлював ситуацію з боку міліції.

Железняк підкреслив, що ніхто не закриватиме очі на розкрадання коштів. Він натякнув, що деякі чиновники вже примудрилися заволодіти не лише українськими грішми, але й іноземними.

На відміну від регіоналів, які мали юрисдикцію, куди могли втекти, і їх би не чіпали… Деякі наші чиновники примудрилися вкрасти не лише українські гроші, але й іноземні. Наприклад, на зберіганні різних ядерних штук. Їм треба боятися, що відповідальність прийде в інших юрисдикціях. Можна побачити, як це відбувається на прикладі того ж Фірташа,

– зауважив Железняк.

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