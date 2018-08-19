Жінка випала за борт круїзного лайнера і чекала на порятунок 10 годин

Громадянка Великобританії провела 10 годин у водах Адріатичного моря після того, як випала за борт круїзного судна.

Як інформує агентство AP, вранці 19 січня до лікарні хорватського міста Пула доставили жінку, яка вночі випала із круїзного лайнера.

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Рятувальникам вдалось витягнути її із води після того, як вона провела там приблизно 10 годин.

Пасажирка судна Norwegian Star опинилась за бортом приблизно опівночі, коли корабель був за 95 кілометрів від узбережжя Хорватії.

Берегова охорона країни виявила її в неділю вранці неподалік від того місця, де вона, як вважали, впала з борту лайнера.

Капітан рятувального корабля зазначив, що жінка була сильно виснажена, коли її знайшли. Після госпіталізації у лікарню Пули медики запевнили, що стан постраждалої поза небезпекою.