Жінка з ножем накинулась на людей у супермаркеті з вигуками "Аллах Акбар"
На півдні Франції невідома жінка, вигукуючи "Аллах Акбар" поранила двох відвідувачів супермаркету.
Інцидент трапився у місті Ла-Сейн-сюр-Мер, що в департаменті Вар на півдні Франції.
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Як пишуть французькі ЗМІ, внаслідок нападу поранений один відвідувач та один співробітник супермаркету Leclerc.
Місцеве видання Var Matin пише, що інцидент трапився приблизно о 10:30 вранці у неділю.
На вигляд молода жінка була вдягнена у чорне і конфлікт спершу виглядав, як суперечка між двома відвідувачами супермаркету, проте згодом втрутився касир.
Жінка арабською вигукнула "Великий Аллах" і ножем поранила двох осіб.
До прибуття поліції її затримали і вже згодом передали правоохоронцям.
Повідомляється, що касир зазнав неважкого поранення біля ока, а покупцеві був нанесений удар в область грудної клітки і його довелось госпіталізувати.
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