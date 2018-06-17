Жінка з ножем накинулась на людей у супермаркеті з вигуками "Аллах Акбар"

На півдні Франції невідома жінка, вигукуючи "Аллах Акбар" поранила двох відвідувачів супермаркету.

Інцидент трапився у місті Ла-Сейн-сюр-Мер, що в департаменті Вар на півдні Франції.

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Як пишуть французькі ЗМІ, внаслідок нападу поранений один відвідувач та один співробітник супермаркету Leclerc.

Місцеве видання Var Matin пише, що інцидент трапився приблизно о 10:30 вранці у неділю.

На вигляд молода жінка була вдягнена у чорне і конфлікт спершу виглядав, як суперечка між двома відвідувачами супермаркету, проте згодом втрутився касир.

Жінка арабською вигукнула "Великий Аллах" і ножем поранила двох осіб.

Agression à La Seyne-sur-Mer : une personne blessée au thorax a été hospitalisée, une caissière z été blessée plus légèrementhttps://t.co/QI6aZM6mW1 pic.twitter.com/FCfXMmz38v — BFMTV (@BFMTV) 17 червня 2018 р.

Une femme blesse deux personnes à la Seyne-sur-Mer au cutter en criant "Allah akbar" #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 17 червня 2018 р.

Agression au cutter à La Seyne-sur-Mer (Var) pic.twitter.com/z7lxd9YqMN — BFMTV (@BFMTV) 17 червня 2018 р.

До прибуття поліції її затримали і вже згодом передали правоохоронцям.

Повідомляється, що касир зазнав неважкого поранення біля ока, а покупцеві був нанесений удар в область грудної клітки і його довелось госпіталізувати.