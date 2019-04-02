Жителі Закарпаття перекрили дорогу та заважають встановлювати паркан на кордоні з Румунією

Українські прикордонники почали встановлювати огорожу на кордоні з Румунією. Усе через те, що побільшало спроб незаконно перетнути кордон. Проте жителі Закарпаття заважають облаштовувати кордон та влаштовують провокації.

Так, 2 квітня прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу "Ділове" почали встановлювати паркан на лінії держкордону. На місце миттєво прибули близько 40 місцевих молодиків. Вони почали вимагати припинити встановлювати огорожу, заважати процесу та провокувати прикордонників, повідомили в ДПСУ.

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Ці чоловіки вже потрапляли в поле зору прикордонників через порушення закону.

На місце інциденту прибув сільський голова Ділового.

Водночас місцеві жителі перекрили автомобільну дорогу сполученням Рахів – Мукачеве. На місце події викликали поліцію.



Ситуація біля кордону з Румунією, де закарпатці перекрили дорогу//Фото: ДПСУ