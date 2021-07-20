Окупація в дії: жителям Донбасу з роспаспортами дозволять голосувати на виборах у Держдуму

У проєкті постанови ЦВК Росії мовиться, що жителі окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, зможуть голосувати на виборах у Держдуму. Вони відбудуться у вересні 2021 року.

Жителі Донбасу зможуть голосувати онлайн. У ЦВК наголосили також, що охочі проголосувати мають зареєструватися на єдиному порталі держпослуг. Відповідний проєкт постанови можуть затвердити вже 20 липня.

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Тим часом в окупованому Донецьку агітацію проводить пропутінська "Єдина Росія". Зокрема, до цієї політсили виявив бажання вступити ватажок окупантів Денис Пушилін.

Російська агітація у Донецьку: дивіться відео

Російські паспорти на Донбасі: головне

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова ще навесні 2021 року розповіла, що Росія прискорює "паспортизацію" жителів Донбасу. Окупанти змушують місцевих жителів отримувати паспорти країни-агресора.

Правозахисники повідомили: 705 тисяч жителів Донбасу подали заявки на отримання паспортів Росії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов порівняв цю ситуацію з тим, "як Гітлер нападав, він аусвайси видавав для того, щоб на окупованих територіях в людини було посвідчення". За словами політика, Володимир Путін робить це, аби його політсила отримала додаткові сотні тисяч голосів під час виборів до Держдуми.