На Житомирщині авто підірвалось на міні: загинув молодий хлопець

У Житомирській області авто підірвалось на міні. На жаль, внаслідок цього загинув 23-річний водій.

Хлопець заїхав на заміновану територію у лісі. Він висадив свою родину поблизу попереджувального знака про міни.

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На Житомирщині сталася трагедія через міну

За словами правоохоронців, 10 липня біля села Рудні-Хочинська Олевської громади стався вибух у лісі. Як виявилось, люди заїхали на заміновану територію, нехтуючи попереджувальними знаками та обмежувальними стрічками.

Перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" 23-річний хлопець висадив свою родину, а сам підняв шлагбаум і поїхав далі. На ґрунтовій дорозі авто натрапило на міну та вибухнуло.

Унаслідок цього 23-річний житель Олевської громади загинув на місці. Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Наслідки підриву авто на міні / фото поліції

Правоохоронці закликали людей дотримуватися правил безпеки та пам’ятати, що нині в країні діє заборона на відвідування прикордонної зони.

Зауважимо, що на Житомирщині дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які знаходяться за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю та місцевостей, які були окуповані. Заборонено відвідування заповідників області. Закриті водойми, що знаходяться поруч об’єктів критичної інфраструктури.

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