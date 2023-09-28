Чи ліквідований командувач Чорноморського флоту: Зеленський пообіцяв дізнатися

Володимир Зеленський пообіцяв, що дізнається у відповідних українських органів щодо долі командувача Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова.

Під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Зеленського запитали, чи живий наразі адмірал Соколов. Він відповів, що з'ясує це питання. Про це пише 24 Канал.

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Зеленський уточнить інформацію щодо смерті Соколова

Володимир Зеленський зазначив, що Україна використовує усі законні заходи для того, щоб повернути контроль над всією територією України. Водночас російські терористичні удари по українській енергетиці, інфраструктурі, а також нашим людям - сприймаються як загроза національній безпеці країни.

Відповідно ми аналізуємо, що можемо зробити і робимо у відповідь чутливі кроки на території України. Я обов'язково запитаю щодо вашого питання (про смерть Соколова – 24 Канал) у відповідних наших органів,

– сказав Володимир Зеленський.

Що передувало