Обов'язково буде відповідь російським терористам, – Зеленський відреагував на удар по Одесі

Вночі 23 липня російські військові масовано обстріляли Одещину ракетами. На терористичну атаку вже відреагував президент.

Український лідер наголосив, що жодного виправдання російському злу не буде. Про це пише 24 Канал.

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Терористи відчують відповідь

Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь,

– підкреслив президент.

Також додав, що всім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога. Президент подякував тим, хто допомагає і хто думками та емоціями з Одесою.

"Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", – наголосив Володимир Зеленський.

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Наслідки ракетного удару / Фото Костянтин і Влада Ліберови

Терористи випустили 5 видів ракет усіх типів базування

У Повітряних силах повідомили, що загалом цієї ночі російські терористи атакували Одещину 19 ракетами. Зокрема:

5 крилатих"Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з Криму;

3 крилаті повітряного базування Х-22 – пуски здійснювали з літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря;

4 крилаті ракети морського базування "Калібр" запустили, ймовірно, з підводного човна з акваторії Чорного моря;

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" – з Криму;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" – з Криму.

Зауважимо, що за даними ОК "Південь", внаслідок ракетного обстрілу загинув охоронець приватного закладу. Ще 19 людей отримали поранення. Серед них четверо дітей.

11 дорослих і 3 неповнолітніх ушпиталили. Також відомо, що рятувальники витягли з-під завалів жінку, якій дивом вдалося вижити.