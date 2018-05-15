Журналістка розповіла, як Кличко причетний до величезних боргів Київського метрополітену

Українська журналістка, відома розслідуваннями корупційних схем, Наталка Седлецька, розповіла про маловідомі величезні борги Київського метрополітену.

Про Київський метрополітен

"Компанія, якій київське метро винне мільярди гривень, перекупив бізнесмен Павло Фукс. Він народився у Харкові, проте, довгий час жив у Росії, де заробив свій основний капітал. У Київ переїхав після Майдану. Він добре знайомий з Віталієм Кличком. Отже, резюме таке: влада зробила все можливе, аби зацементувати космічний борг метро перед приватною компанією, яку купив бізнесмен, який не чужий владі", – розповіла Наталка Седлецька.

Про затримання керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського

"Я бачу ось цю незрозумілу фінансову схему, коли через компанії фіктивні завозилися гроші в Україну, які потім, скоріше за все, йшли на потреби самих "Риа Новости" в Україні, і потім, ймовірно, що на розповсюдження їхніх новин через інші сайти. От оця схема мала би дійсно цікавити наші податкові служби, тому що в цьому, скоріше за все, є певні порушення", – розповіла експертка ГО "ІнформБезпеки", екс-заступниця міністра інформполітики Тетяна Попова.

За словами Попової, з іншого боку його звинувачують у майже держзраді. На її погляд, для звинувачення у шпигунстві, мають бути належно доведені відповідні факти. Наприклад, якби він когось вербував.

Експертка зазначила, що в Україні чудове законодавство, та нам не вистачає стратегічного мислення у юристів, які б готові були доводити такі справи до кінця.

Більше – дивіться у програмі "Pro. Новини".