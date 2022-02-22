Зі Щастя можуть евакуювати цивільних через безперервні обстріли окупантів

Російські окупаційні війська продовжують цинічні обстріли населеного пункту Щастя на Донбасі. Якщо ворог не припинить атаки, то мирних жителів евакуюють.

Про це 22 лютого повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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В разі неприпинення обстрілів у Щасті, будемо сьогодні ухвалювати рішення про евакуацію,

– зазначив посадовець.

Він теж вказав, що місця розміщення людей вже визначені, ДСНС і Нацполіція готові до операції.

Бойовики обстріляли Щастя: що відомо

Проросійські бойовики 21 лютого цинічно обстріляли населений пункт Щастя на Донбасі.

Унаслідок атак ворога місцеві мешканці залишилися без водо-, електро- та теплопостачання.

Найманці Росії 4 рази влучили у водозабір і атакували район розподільних електромереж.

Через обстріли окупантів Щастя спалахнув трансформатор Луганської ТЕС.

У мережі опублікували відео, на якому чутно, як бойовики обстрілюють Щастя