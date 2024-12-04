Зима буде важкою, – Світан спрогнозував сценарій захисту України від російських атак

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Владіміру Путіну не дозволять використати зиму як зброю проти України. Раніше Президент Володимир Зеленський також говорив, що Росія взимку продовжить завдавати ударів по енергетиці.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що зима справді буде не з легких. Ситуація не зміниться доти, доки Україна не отримає далекобійні засоби ураження.

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Чи готова Україна до зими

Найкращий варіант для нашої країни – це можливість завдавати ударів по місцях дислокації російських ракетних комплексів, літаків. Саме ними, а також "Шахедами" ворог нищить українську критичну інфраструктуру.

Поки у нас не буде кілька сотень ракет JASSM дальністю 950 кілометрів, або Tomahawk на 2 тисячі кілометрів, доти важко спрогнозувати позитивний сценарій на зиму. Лише одними зенітно-ракетними комплексами не обійтися, адже вони прикривають нашу територію лише на декілька відсотків,

– зауважив Роман Світан.

Щоб закрити всю Україну знадобиться десятки комплексів типу Patriot, хоча б близько 50. Поки їх немає, можна захистити критичні об'єкти завдяки ЗРК. Але варто розуміти, що не завдаючи ударів по Росії, нам не вдасться повністю перебувати в безпеці.

Поки сценарії не надто позитивні. Зима буде важкою, це підтверджує недостатня кількість ЗРК та інших видів озброєння. F-16 мають працювати по Енгельсу – це одне з ключових завдань для винищувачів,

– додав льотчик-інструктор.

Тому до слів Блінкена варто додати хоч якісь дії з боку США. Але поки незрозуміло, які технічні можливості зараз має держсекретар, зважаючи на те, що він перебуватиме на посаді лише 2 місяці. Отже, головна відповідальність за прийдешню зиму лежатиме на Україні та українцях.