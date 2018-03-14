Біатлон і не тільки: які змагання в Росії пропустять українці

У середу, 14 березня, Міністерство молоді та спорту України видало наказ, яким заборонило членам національних збірних команд України брати участь у спортивних заходах на території Російської Федерації, а також навчально-тренувальні збори на території країни-агресора.

Це рішення про заборону участі в змаганнях на території Росії не в останню чергу було викликане ситуацією з біатлонною збірною, яка мала брати участь в етапі Кубка світу в Тюмені наприкінці березня.

Спочатку з'явилась інформація про те, що наша збірна таки поїде в Росію, однак пізніше міністр молоді та спорту Ігор Жданов мав розмову з президентом федерації біатлону Володимиром Бринзаком, за підсумками якої було прийнято рішення бойкотувати змагання.

Які ж змагання, які відбуватимуться найближчими місяцями, пройдуть без українських спортсменів?

Біатлон

Кубок IBU, етап у Ханти-Мансійську (14-17 березня)

Кубка Світу, етап у Тюмені (22-25 березня)

Біатлонна збірна Б, яка бере участь на етапах кубку IBU – другого за престижністю в біатлоні – брала участь у змаганнях в Уваті (Росія) минулого тижня, причому Юлія Журавок на цих змаганнях виборола "срібло" та "бронзу" в двох гонках. Однак на етап у Ханти-Мансійськ друга збірна України не поїде. Не поїдуть на останній етап в Ханти-Мансійськ і члени збірної А.

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Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак в питанні поїздки в Тюмень переклав відповідальність на Міністерство, а там вирішили заборонити всім українським спортсменам їхати в Росію. Зазначимо, що чоловіча збірна України може вилетіти з топ-10 Кубка націй, і як результат, у наступному сезоні матиме право виставляти на змагання не 5, а 4 біатлоністів, тому для чоловічої збірної етап у норвезькому Холменколлені стає вдвічі важливішим.

До речі, бойкотують етап в Тюмені ще кілька збірних, зокрема, США та Чехії, щоправда, це вони мотивують допінг-скандалом.

Боротьба

Чемпіонат Європи (30 квітня – 6 травня, Каспійськ)

Українські борці – часті гості на п'єдесталі пошани на чемпіонатах світу та Європи. На попередній континентальній першості в місті Нові Сад (Сербія) завоювали три медалі, а у Ризі в 2016 році вибороли одну золоту (Жан Беленюк), 5 срібних та 8 бронзових медалей.



Жан Беленюк не зможе брати участь у Чемпіонаті Європи-2018

Інформацію про те, що наша команда пропустить ці змагання, вже озвучив президент Асоціації спортивної боротьби України олімпійський чемпіон Ігор 2004 року Ельбрус Тедеєв.

Стрибки на батуті

Чемпіонат світу (7-11 листопада 2018 року, Санкт-Петербург)

Востаннє наші батутисти вигравали медалі на чемпіонаті світу у 2015 році в Оденсе ("бронза" у жіночих синхронних стрибках), а у 2017 році залишились без нагород.

Бокс

Чемпіонат світу (орієнтовно серпень 2019 року, Сочі)

Ще один вид спорту, в якому українці традиційно є одними із фаворитів. Що цікаво, на проведення турніру претендувала, окрім Росії, Туреччина, Таїланд, Індія, а також Україна.

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Теніс

Наразі невідомо, чи буде стосуватися заборона спортсменів, які виступають на турнірах за свої гроші, зокрема, тенісистів. Нагадаємо, Еліна Світоліна раніше дала попередню згоду на участь в новому турнірі WTA в Москві, однак тепер її участь буде щонайменше дивною.

Баскетбол

Турніри пропускатимуть не лише "дорослі" команди – чоловіча збірна України віком до 14 років не поїде на останній етап змагань Європейської юнацької баскетбольної Ліги EYBL, який має відбутись 25-27 березня 2018 року у підмосковному місті Подольск.