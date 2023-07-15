У Повітряних силах сказали, чи справді росіяни стали менше застосовувати ракети "Калібр"

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила сотні ракетних обстрілів та випустила тисячі ракет по українських містах. Звісно, ракети – це вичерпний ресурс, проте, на жаль, окупантам вдається щомісяця виготовляти близько сотні смертоносних снарядів.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що росіяни застосовують ракети типу "Калібр" так, як і раніше.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що завжди треба дивитись першоджерело, шукати повну інформацію, а не висмикувати речення з новини.

"Росіяни не стали використовувати менше ракет "Калібр". Я раджу всім подивитися статистику з вересня по березень. Там все чітко видно – скільки ракет повітряного та морського базування. Втричі менше застосовують "Калібрів", адже їх втричі менше", – сказав Ігнат.

Один до трьох

Згідно з розрахунками речника командувача Повітряних сил ЗСУ, на 12 – 15 "Калібрів" може бути 30 – 40 ракет Х-101/ Х-555. Така статистика була приблизно щоразу – один до трьох. Це говорить про спроможності російського виробництва.

Якщо окупанти мають в наявності Х-555, які вже не виготовляють, та виготовлятимуть Х-101, то вони їх будуть застосовувати більше, бо вони є. "Калібри" – менше, тому що їх немає і, можливо, виробляти не можуть,

– наголосив Ігнат.

Сподіваємось, що санкції проти Росії працюватимуть й обмежуватимуть агресора у виробництві смертоносної зброї. Проте не варто забувати, що окрім новостворених ракет, ворог має радянські ракети Х-22, С-300 тощо.

"Все, що має окупант, те й застосовує. Якби мали більшу можливість виготовляти, летіло б більше", – додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Представник Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет. У тому числі понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць – морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал".

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