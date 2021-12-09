США можуть просити в України автономію для Донбасу: що кажуть в Офісі Президента

Американське агентство Associated Press опублікувало матеріал про те, що США нібито можуть тиснути на Україну, аби домогтися автономії частини Донбасу. За даними ЗМІ, мовиться про контроль охорони здоров'я, поліції та шкіл.

Журналісти пишуть, що завдання Джо Байдена "полягає у тому, щоб спонукати Київ прийняти деякі рішення на сході держави, не створюючи враження, що він поступається Путіну".

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Реакція Офісу Президента

Радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі виданню "Ліга.net" нагадав, що бойові дії на Донбасі продовжуються, тому питання зараз не в тому, що прописано у законодавстві.

З його слів, на цьому рівні "є можливість прописати, що, наприклад, на окупованих територіях немає боїв і триває мир, але це не спонукатиме Росію припинити війну проти України".

Він зазначив, що Москва не забезпечила виконання навіть базових пунктів домовленостей про:

припинення вогню;

звільнення заручників;

роботу КПВВ.

Як можна говорити про політику, коли елементарні життєві умови не забезпечені, навіть незважаючи на те, що це неодноразово обіцялося? Тому ми звертаємо увагу на реальні факти на Донбасі – те, що називається on the ground,

– наголосив Михайло Подоляк.

Радник глави ОП насамкінець прокоментував публікацію AP загалом, вказавши, що анонімні джерела, на якій посилається агентство – "дуже ненадійний фундамент, щоб складати думку".

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Росія може почати повномасштабну війну вже в січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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