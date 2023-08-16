ЗМІ поширили "інсайд" про наказ підриву ЗАЕС: чому цій інформації не можна довіряти

Сьогодні, 16 серпня російські "опозиційні" телеграм-канали поширюють інформацію про те, що Путін нібито підписав указ про підрив ЗАЕС. Ба більше, за їхньою інформацією, він вже навіть призначив дату.

Росіяни намагаються нагнітати ситуацію навколо можливої катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, яка зараз перебуває під контролем Росії. Насправді ж жодне із джерел, яке поширює інформацію про "наказ про підрив ЗАЕС" не є надійним.

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Загроза на ЗАЕС

Запорізька атомна станція перебуває під контролем ворога від початку повномасштабної війни. Росія використовує наратив про можливу ядерну катастрофу для залякування українців та ядерного шантажу світу.

Головне управління розвідки повідомляє, що загрози провокацій на ЗАЕС наразі немає. Якщо така ймовірність з'явиться, то відповідні служби обов'язково поінформують українців.

Щодо можливої провокації росіян на ЗАЕС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російське ІПСО, вони намагаються посіяти паніку, налякати українців,

– повідомили у ГУР.

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