Якого біса поперлися в Україну: Галлямов заявив про зміну ставлення росіян до війни

В січні та лютому 2023 року Росія витратила на "оборону", а точніше на вторгнення в Україну, 26 мільярдів доларів. Це на 282% більше, ніж за той самий період рік тому.

Крім того, росіяни втрачають інтерес до війни в Україні. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він впевнений, що інформація про збільшення витрат на так звану СВО спрацює проти російської влади.

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Зміна настроїв

Галлямов наголосив, що навіть у тих росіян, які підтримують режим Владіміра Путіна, виникає питання: що буде далі?

Вони з самого початку підтримали війну в Україні, однак вже рік б'ють українців, вже самі в синцях та саднах, виснажили всі свої ресурси, але кінця і краю тій війні не видно,

– підкреслив він.

Все це разом, зауважив політолог, з демонстрацією сум, які витрачені на "оборону" Росії, працює на зміцнення відчуття у росіян, мовляв, якого біса ми поперлися в Україну, якщо воювати не вміємо?

"Гаразд, якби вміли воювати, тоді було б зрозуміло. А якщо не вмієте, сидіть, втирайтесь, коли НАТО з Україною плювати на вас буде. Але ви самі винні – армію розвалили, розікрали і воювати не вмієте. Таке відчуття посилюється серед росіян", – зазначив Галлямов.

Аббас Галлямов розповів про зміну настроїв серед росіян, які підтримували війну: дивіться відео

Голосів за продовження війни не чутно

Він припустив, якби російська армія перемагала і йшла зараз на Київ, ці цифри не мали б особливого значення. Адже росіяни готові були б ще потерпіти, тому що б чекали "перемоги" та "репарації" від України.

А зараз про "перемогу" Росії й мови немає, репарації доведеться самим росіянам сплачувати Україні. І тоді в них починає вмикатися мозок. І саме це зараз відбувається,

– впевнений опозиційний політолог.

Він додав, що навіть ті росіяни, які спочатку підтримали війну в Україні, зараз заткнулись. На питання щодо війни відповідають, мовляв, їм все набридло, телевізор вони не дивляться і взагалі уникають цієї теми.

"Зрозуміло, що люди побоюються репресій і відкрито незгоду не висловлюють, але якщо прибрати чинник страху, то голосів за продовження війни практично не чутно", – відзначив Аббас Галлямов.

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