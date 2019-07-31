Зміцнення гривні передбачуване, але з реальною ситуацією в економіці не пов'язане, – експерт

Курс гривні щодо долара та євро помітно зміцнився, але причина цьому – не економічні фактори, а значна кількість облігацій внутрішньої державної позики, випущена урядом. Погашати облігації будуть під кінець 2019 року, а отже і курс гривні матиме зворотні тенденції – він помітно знизиться.

Загалом зміцнення гривні саме влітку 2019 року – передбачуване. Адже на Україну звернули увагу міжнародні валютні дилери. Таку думку висловив міжнародний економічний експерт та голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук, пише УНН.

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Утім, додав експерт, майже жоден експерт не припускав, що гривня зміцниться настільки істотно – аж до 25 гривень за долар. Та в будь-якому разі, зміцнення гривні не пов'язане з реальною ситуацією в економіці України.

На думку Грабарука, сезонне зміцнення гривні "має виключно спекулятивний характер". Мовиться про те, що уряд:

– випустив значну кількість облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП),

– встановив облікову ставку у 17%.

Міжнародні валютні дилери скористалися ситуацією і масово скупили ОВДП. Адже за таких умов вони забезпечують власникам надприбуток.

Що таке ОВДП та облікова ставка?Облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) – це державні цінні папери, призначені тільки для внутрішнього ринку. Ними підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам облігацій номінальної їх вартості та доходу (відповідно до умов розміщення облігацій).



Облікова ставка – інструмент, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошей (або еквіваленту у цінних паперах) на певний період.

Наслідком виходу міжнародних дилерів на український ринок був "вкид" значної кількості доларів, за які купували гривню, щоб потім купити облігації держпозики.

Основне погашення облігацій відбудеться ближче до завершення року. У цей період ми будемо бачити зворотну ситуацію, коли отримана даними портфельними інвесторами гривня буде обмінюватися на долари, що призведе до зростання курсу національної валюти,

– пояснив Грабарук.

Експерт прогнозує, що очікувати зміну ситуації слід у третій декаді жовтня і першій декаді листопада 2019 року.

Нагадаємо, курс гривні в Україні гнучкий. НБУ не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Стрибки долара НБУ головно пояснює сезонністю: мовляв, Україна – країна аграрна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – виникає підвищений попит і зростання курсу. А коли аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – виникає надмірна пропозиція і курс знижується.