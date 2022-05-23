На Зміїному Росія розміщує різні засоби ППО та надводний флот, – Веніславський
23 травня 2022 , 15:36Читать новость на русском
Окупанти нарощують сили на Зміїному та намагаються закріпити там свої позиції. Вони навіть розмістили на острові різні системи протиповітряної оборони та надводний флот.
Про це 24 каналу повідомив депутат та член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський.
До теми Початок зустрічі з "Москвою": Братчук відреагував на вихід "Адмірала Макарова" в Чорне море
Він підтвердив, що на острові Зміїному ворог розмістив досить щільне укріплення. Зокрема, за словами Веніславського, там є:
- різні засоби ППО, щоб унеможливити нанесення атак від ЗСУ з повітря,
- системи радіоелектронної боротьби,
- а також зосереджує надводний флот, щоб наші ЗСУ не могли досягнути поставлених цілей.
Але острів Зміїний – це наша земля, ми будемо її захищати так само, як і будь-які інші наші території. Я переконаний, що наші ЗСУ мають план по тому, щоб ми очистили цей острів від рашистів,
– наголосив депутат.
Останні новини щодо острова Зміїний: коротко
- Напередодні в МВС України наголошували, що в Чорному морі у росіян немає ефективної ППО, тому вони не можуть підійти до Одеси та Миколаєва. Ключовим пунктом у цьому залишається саме Зміїний.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська агресора посилюють протиповітряну оборону на Зміїному. Також у Міноборони заявляли, що російські окупанти перекинули на острів комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2".
- 19 травня загарбники намагалися закріпити свої позиції на острові Зміїному, хотіли сформували 2 загони бойових кораблів, аби мати можливість атакувати з моря, проте цього їм не дозволила зробити негода.
- Ще 13 травня супутники Maxar Technology зафіксували потоплене російське судно біля Зміїного. Це десантний катер типу Serna.
- Українські воїни дають гідну відсіч окупантам. В Одеській ОВА інформували, що українські захисники двічі завдали росіянам поразки на острові. Також 7 травня ЗСУ вразили десантний катер ворога та 2 зенітних ракетних комплекси "Тор".
- Російські військові наразі ведуть біля острова підйомно-рятувальні роботи, намагаючись підняти з дна рештки підбитого українцями катера.
- У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що острів Зміїний став ще однією гарячою точкою. Там точаться авіаційні баталії. Так, в Одеській ОВА заявили, що локальні бої біля Зміїного переростають у битву.
Відео до теми – росіяни посилюють сили в Чорному морі: відправили "Адмірал Макаров"