На Зміїному Росія розміщує різні засоби ППО та надводний флот, – Веніславський

Окупанти нарощують сили на Зміїному та намагаються закріпити там свої позиції. Вони навіть розмістили на острові різні системи протиповітряної оборони та надводний флот.

Про це 24 каналу повідомив депутат та член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський.

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Він підтвердив, що на острові Зміїному ворог розмістив досить щільне укріплення. Зокрема, за словами Веніславського, там є:

різні засоби ППО, щоб унеможливити нанесення атак від ЗСУ з повітря,

системи радіоелектронної боротьби,

а також зосереджує надводний флот, щоб наші ЗСУ не могли досягнути поставлених цілей.

Але острів Зміїний – це наша земля, ми будемо її захищати так само, як і будь-які інші наші території. Я переконаний, що наші ЗСУ мають план по тому, щоб ми очистили цей острів від рашистів,

– наголосив депутат.

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