Знаменитого "Гуся" надрукували в Росії проти волі авторки

У Росії надрукували календар на 2020 рік, героєм якого є "Гусь". Створила цього мегапопулярного українського героя коміксів львівська художниця Надія Кушнір.

У фейсбуці Кушнір вибачилася перед українцями за те, що її "Гусь" з'явився друком у Росії. За її словами, вона була проти цього, але потрапила в юридичну пастку контракту з видавництвом.

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Художниця розповіла, що у 2017 році підписала угоду з продюсерською компанією Artnation. Відтак до компанії перейшли виключні права на певний перелік зображень "Гуся" та право їх використання в усьому світі.

У 2018 році ця компанія видала календар на 2019 рік і купу всього з видавництвом "Ексмо" (російське видавництво, яке також працює і в Україні – 24 канал),

– написала Кушнір.

Так само і в 2019, попри небажання авторки, видавництво випустило у Росії календар на 2020 рік з "Гусем".



Календар з "Гусем" продають у Росії / Скріншот сайту видавництва

Продюсерська компанія Artnation пояснила це тим, що у договорі передбачене "використання зображень в усьому світі" – тобто, якогось виокремлення Росії нема. А змінити умови договору начебто неможливо.

Так от, цим постом хочу сказати, що сама не робила і не роблю нічого в Росії, ніяким чином не співпрацюю і не маю бажання співпрацювати з країною-агресором, але й реально вплинути на тих, у кого є таке бажання, теж не можу,

– наголосила Кушнір.

Цікаво, що у Росії "Гуся" видали суто російською мовою, і продавати в Україні його не будуть.

Комікс "Гусь" у фейсбуці з'явився 13 жовтня 2016 року, він дуже швидко набрав популярність в інтернеті. "Гусь" неодноразово посідав перше місце в рейтингу українськомовних гумористичних пабліків у соцмережах. А у березні 2019 активно закликав українців голосувати на президентських виборах.