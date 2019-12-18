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      Знаменитого "Гуся" надрукували в Росії проти волі авторки

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      Авторка "Гуся" потрапила в юридичну пастку контракту з видавництвом / Фейсбук "Гусь"

      У Росії надрукували календар на 2020 рік, героєм якого є "Гусь". Створила цього мегапопулярного українського героя коміксів львівська художниця Надія Кушнір.

      У фейсбуці Кушнір вибачилася перед українцями за те, що її "Гусь" з'явився друком у Росії. За її словами, вона була проти цього, але потрапила в юридичну пастку контракту з видавництвом.

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      Художниця розповіла, що у 2017 році підписала угоду з продюсерською компанією Artnation. Відтак до компанії перейшли виключні права на певний перелік зображень "Гуся" та право їх використання в усьому світі.

      У 2018 році ця компанія видала календар на 2019 рік і купу всього з видавництвом "Ексмо" (російське видавництво, яке також працює і в Україні – 24 канал),
      – написала Кушнір. 

      Так само і в 2019, попри небажання авторки, видавництво випустило у Росії календар на 2020 рік з "Гусем".

      Гусь
      Календар з "Гусем" продають у Росії / Скріншот сайту видавництва

      Продюсерська компанія Artnation пояснила це тим, що у договорі передбачене "використання зображень в усьому світі" – тобто, якогось виокремлення Росії нема. А змінити умови договору начебто неможливо.

      Так от, цим постом хочу сказати, що сама не робила і не роблю нічого в Росії, ніяким чином не співпрацюю і не маю бажання співпрацювати з країною-агресором, але й реально вплинути на тих, у кого є таке бажання, теж не можу,
      – наголосила Кушнір.

      Цікаво, що у Росії "Гуся" видали суто російською мовою, і продавати в Україні його не будуть.

      Комікс "Гусь" у фейсбуці з'явився 13 жовтня 2016 року, він дуже швидко набрав популярність в інтернеті. "Гусь" неодноразово посідав перше місце в рейтингу українськомовних гумористичних пабліків у соцмережах. А у березні 2019 активно закликав українців голосувати на президентських виборах.

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      17 грудня
      877
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Львова Новини Росії Україна – Росія Книги
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