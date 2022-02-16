Знаємо, за що боремося, а чи знає Росія, – посол України в Японії одягнувся самураєм
16 лютого 2022 , 22:34Читать новость на русском
Джерело:Сергій Корсунський у твітері
В Україні 16 лютого відзначають День єднання. Цю важливу для нашої держави дату святкують й у далекій Японії.
Надзвичайний і повноважний український посол в японській країні Сергій Корсунський вдягнувся в традиційні самурайські обладунки. Відповідне фото він оприлюднив у соцмережах.
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Ми знаємо, за що боремося, а чи знає Росія,
– зазначив дипломат.
Посол України в Японії одягнувся самураєм / Фото з твітера Сергія Корсунського
День єднання в Україні: коротко
- Іноземні ЗМІ писали, що нове вторгнення Росії на територію України може розпочатися уночі 16 лютого. Тривожні прогнози не збулися, а наша держава відзначила перший День єднання.
- Олексій Резніков наголосив, що нічого неочікуваного поблизу українських кордонів не сталося.
- Володимир Зеленський вказав, що радіти поки рано. Адже війська агресора досі перебувають біля лінії розмежування. З його слів, ситуація контрольована, але вагомих змін – не видно.
Текст публікації Сергія Корсунського:
Ми знаємо, за що боремося, а чи знає Росія.