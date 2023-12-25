Мінус 5 ворожих бортів: Мусієнко пояснив, що означає знищення літаків у такій кількості
Упродовж останніх кількох днів українські військові знищили 5 ворожих літаків. Паралельно в окупованому Іловайську горіли цистерни з дизпаливом, а в Севастополі лунали вибухи. Україна продовжує працювати над зниженням боєздатності ворога.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що кожен з цих здобутків є по-своєму важливим. Навіть невчасно підвезене паливо на одну з ділянок фронту може полегшити ситуацію для українських військових.
До теми Різдвяні подарунки від ЗСУ: в окупованому Іловайську згоріло кілька цистерн з дизпаливом
Україна послідовно знищує ресурси ворога
Як наголосив Мусієнко, один із найважливіших здобутків – знищення аж 5 ворожих літаків всього за кілька діб. Це – безпрецедентна подія та дійсно видатна операція. Літаки можуть збивати як повітряні цілі, так і скидати умовні керовані авіабомби по позиціях.
Україна реалізовує комплексну стратегію зі зменшення можливостей для ворога діяти авіацією. Тут є різні елементи. Намагаємося діставати летовища ворога, де тільки можемо. Також відбуваються "рейди" з використанням ЗРК,
– сказав Мусієнко.
Тут варто прослідкувати за кількістю бойових вильотів російських літаків. Якщо до знищення вони трималися на рівні кількох десятків, то за 25 грудня – лише 19. Є сподівання, що ця тенденція до зниження кількості польотів триватиме і надалі.
Знищення російських літаків: коротко
- 22 грудня українські військові знищили аж 3 ворожі бомбардувальники на Півдні України. Про це стало відомо від командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів деталі операції. Виявляється, що окупанти пішли на ризиковану операцію, щоб закинути керовані авіабомби на дальшу глибину. Для цього їм потрібно ближче підлетіти.
- Найцікавіше, що вже 24 грудня вдалося знищити ще один ворожий Су-34. Сталося це на Маріупольському напрямку.
- Також була інформація про підбитий Су-30 над Чорним морем. Вже вранці 25 грудня Генштаб ЗСУ підтвердив, що військові дійсно знищили цей ворожий літак.