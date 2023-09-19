"Україна грає у морський бій": у мережі показали недалеке майбутнє флоту Росії – гаряче відео
Чорноморський флот продовжує втрачати кораблі. Невдовзі завдяки успішним операціям ГУР та СБУ від нього може зовсім нічого не залишитися.
Спеціаліст з візуальних ефектів Алекс Сторожук (з ніком dude.rec) створив неймовірне відео знищених ворожих кораблів, повідомляє 24 Канал. Раніше він також оприлюднював ролик, в якому український військовий відкидає російську матрьошку, й та влучає прямісінько в Кремль.
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Чорноморський флот відправиться на дно
У підписі до відео з російськими кораблями, що палають в Чорному морі, мовиться, що вслід за "Москвою" на дно скоро піде весь флот так званої Російської Федерації, що існує лише тимчасово. На це приємно дивитись в новинах, приємно донатити фондам й з цими думками приємно засинати та прокидатись.
Це чудові новини, які доводять, що кожен українець і кожна українка – найкращі та найсильніші люди. Ми завжди готові боронити свою землю та тримати Чорне море чистим від всілякого сміття, на кшталт брухту, який туди скидає наш ворог! Донатьте Силам оборони України, вони гарантують нашу свободу та перемогу!
– написали у підписі до ролика.
Дивіться відеоілюстрацію майбутнього російського флоту від dude.rec
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Коротко про ситуацію в Чорному морі
- Україна повертає свій контроль у Чорному морі. Уражений ВДК "Мінськ" у Севастополі не підлягає відновленню. Росіянам стало небезпечно перебувати в районі західного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Вони почали перекидати 3 свої десантні кораблі з Чорного моря в Азовське.
- Своєю чергою, ГУР та СБУ продовжують проводити успішні операції з ліквідації російського флоту. Зокрема, в ніч на 13 вересня одна з таких відбулася у Севастополі. Захисникам вдалося знешкодити російські судна, які перебували на судноремонтному заводі. Серед них був ракетний човен "Ростов-на-Дону", який обстрілював Україну. Він зазнав серйозних ушкоджень.
- Варто зауважити, що російські військові кораблі – законні цілі для України, які підлягають знищенню. І такими є усі судна ворога, з яких він запускає ракети по наших містах.