Сухаревський заінтригував заявою про те, який український дрон може знищити Кримський міст
- Вадим Сухаревський вірить, що, ймовірно, український підводний дрон одного дня зможе знищити Кримський міст, збудований росіянами.
- Сухаревський підкреслив, що українські безпілотні системи досягли стратегічного ефекту на Чорному морі, порівнюючи це з морською битвою часів російсько-японської війни.
- Українські морські дрони продовжать розвиватися. Полковник також висловив "повний респект" хлопцям, які знищили російський гелікоптер Мі-8 у Чорному морі дроном MAGURA V5.
Вадим Сухаревський вірить, що одного дня український дрон зможе знищити незаконно збудований росіянами Кримський міст. За словами полковника, уразити ціль ворога, імовірно, зможе підводний дрон.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Сил безпілотних систем ЗСУ в інтерв'ю "Радіо Свободі".
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Що може знищити Керченський міст
У Вадима Сухаревського запитали про перше знищення ворожої повітряної цілі українським дроном MAGURA V5, а саме російський гелікоптер Мі-8. Полковник наголосив, що це природний шлях боротьби технологій і Україна досягла стратегічного ефекту на Чорному морі завдяки безпілотним системам.
Командувач СБС підкреслив, що українські військові показали, що без великої кількості кораблів можна вибити набагато сильніший ворожий флот. Полковник це порівняв з морською битвою часів російсько-японської війни, коли нечисленний японський флот знищив морську міць Російської імперії.
В нас той самий випадок. Тільки ми це зробили завдяки технологіям. І ми досягли цього ефекту,
– підкреслив Сухаревський.
Він також розповів, що потім настав етап затишшя, а противник почав знищувати українські морські безекіпажні системи з повітря, підіймаючи вертольоти, літаки.
"Вони (росіяни – 24 Канал) регулярно хизуються цим в мережі. І ось цей випадок (знищення Мі-8 дроном MAGURA V5 – 24 Канал) є нашою відповіддю в боротьбі технологій", – пояснив полковник.
Водночас Вадим Сухаревський заінтригував, що напрямок розвитку українських морських дронів і далі буде розвиватися.
А далі, повірте, настане той час, коли президент скаже про те, що ми маємо свій підводний дрон. І я вірю в те, що він, все ж таки, зруйнує Кримський міст,
– зауважив командувач СБС.
Окрім того, полковник висловив "повний респект" хлопцям, які виконали операцію з ураження гелікоптера росіян Мі-8 у Криму, а також наголосив, що Україна назавжди увійде в підручники історії саме в розрізі морської війни.
Що відомо про ураження MAGURA V5 російських Мі-8
- У ГУР розповіли, що 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5, який був оснащений ракетним озброєнням. Мовиться про знищення російського гелікоптера Мі-8 у Чорному морі.
- Пізніше стало відомо, що уражених вертольотів було 2. Один з них був підбитий, але зміг приземлитися.
- Кирило Буданов, коментуючи цю атаку, зазначив, що для ураження ворожих повітряних цілей було застосовано ракети Р-73 SeeDragon. Генерал також зазначав, що нашим військові і раніше атакували російські повітряні сили дроном MAGURA V5, але ворожа техніка все ж досягала берегової лінії.