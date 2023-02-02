Йде планомірне удушення режиму Путіна, – політолог про стратегію Заходу щодо Росії

Країни Заходу допомагають Україні не тільки зброєю, а й санкціями проти Росії. В сукупності це призводить до поступового придушення злочинного путінського режиму.

Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, обмеження закупівельної ціни на нафту поки що не сильно впливає на Росію, але в потрібний момент ЄС може переглянути верхню межу цін.

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Стратегія повільного удушення

Обмеження максимальної ціни на закупівлю російської нафти напевно найбільш очікувана санкція, яка в перспективі може завдати великого болю російській економіці. Ігор Ейдман зазначив, що зараз це обмеження не впливає на Росію, адже вона продає нафту поки що аза нижчими цінами.

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Політолог вважає, що ввівши максимальну ціну на закупівлю нафти, ЄС привчає інших імпортерів, що таке обмеження взагалі існує. В потрібний момент ЄС може переглянути цю ціну та поступово придушувати російську економіку.

На жаль, ті наші ілюзії, які були 24 лютого, що от зараз моментально введуть мега-санкції, а російська економіка одразу ж задихнеться й паде путінський режим – були просто нереальні. Усе це так швидко не робиться,

– сказав Ейдман.

Для того, щоб запустити процес придушення російської економіки знадобився час та підготовка. Виробники російських енергоносіїв були замінені на виробників з інших країн.

Санкції почали діяти

Все це починає давати поступовий результат тільки зараз. За словами соціолога, поступово удушення відбувається не тільки з російською економікою, а й постачанням зброї Україні.

Триває таке повільне удушення, щоб, не дай Боже, клієнт не перезбудився й не наламав дров і не нажбурлявся навколо ядерними бомбами,

– сказав Ейдман.

Таким чином партнери України поступово розширюють можливості військової допомоги та підвищують планку.

"Поступово підвищують планку. Звикли вже, що постачаємо протитанкову зброю? Добре, значить вже будемо постачати й артилерійську. Кремль вже й це з'їв, ну тоді ми відправимо й танки. І це з'їв не захлинувся. Тоді будемо постачати літаки", – сказав Ігор Ейдман.

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