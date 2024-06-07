Стало дуже незручно в Криму: яка велика проблема виникла у росіян
У ніч на 6 червня спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО знищив у Криму російський буксир "Сатурн". Операція була проведена в акваторії озера Панське. Розвідникам вдалося обійти обороні лінії окупантів.
Проте не лише знищення цього судна створило проблеми росіянам, є дещо вагоміше. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, із чим у ворога виникли труднощі.
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Чи можуть росіяни заховати свої кораблі у бухтах
За словами військового експерта, українські розвідники проявили креативність та зуміли прорвати бонові загородження росіян. Тепер Україна може дістати дістатися до будь-якої бухти у Криму, яка прикрита таким захистом, та завдати по ній удару.
Знищили російський рейдовий буксир "Сатурн" українські дрони Magura V5. Безпілотники постійно модернізують – є і дрони-камікадзе, і носії ЗРК з ракетою Р-73. Мабуть, невдовзі БпЛА зможуть також завдавати ударів по ворожій авіації – армійським вертольотам.
Як негаразди з'явилися у росіян
Світан сказав, що після знищення та пошкодження поромів на Керченській переправі росіяни почали виводити великі десантні кораблі у супроводі ракетоносіїв з Новоросійська. У ворога виникли проблеми з доставленням амуніції у Крим.Важливо! У ніч на 30 травня в Криму сталися потужні вибухи, вдалося пошкодити 2 пороми окупантів – "Конро Трейдер" та "Авангард".
"Тому, мабуть, замість поромів будуть використовувати ВДК. Вони вже вийшли з порту, були завантажені і будуть десь зараз розвантажуватися у Криму. ГУР та СБУ можуть розпочати "полювання" на ці кораблі. Magura, Sea Baby та "Мамай" можуть почати "жниварку" на чорноморському узбережжі", – наголосив Роман Світан.
Про ситуацію у Чорному морі
- Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук сповістив, що відтепер росіяни мають можливість перезаряджати підводні човни в Новоросійську. Їх тепер більше не доставляють у Севастополь. У складі ворожого чорноморського флоту залишаються підводні човни, сторожові й великі десантні кораблі й носії крилатих ракет.
- Нещодавно спецпризначенці Group 13 ГУР МО України в тимчасово окупованому півострові знищили два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу. Росіяни використовували їх для логістики та патрулювання акваторії поблизу Криму.
- Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що окупанти почали переміщувати підводні човни з ракетоносіями з порту в Новоросійську в бік окупованого Криму. Так ворог намагається ввести в оману Сили оборони України.