Ракети для Patriot: Катков розповів, чи може Японія передати їх Україні

Японія може допомогти України з ракетами до ЗРК Patriot. Однак процес дещо складніший, ніж здається.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що Японія не передає напряму озброєння для України. Йдеться лише про гуманітарну допомогу. Але є нюанси.

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Як Японія може допомогти Україні

Як наголосив Катков, у випадку військової допомоги від Японії та тої ж Південної Кореї йде дещо нелогічний процес. Але добре, що він взагалі відбувається.

До прикладу, снаряди з Південної Кореї можуть йти на склади до США або Європи. А вже тоді європейські та американські виробники передають власні снаряди для ЗСУ. Такий самий процес може бути з ракетами до Patriot,

– сказав Катков.

Відомо, що в Японії виробляють ракети до ЗРК Patriot за ліцензією. Україна якраз має потребу у більшій кількості цих ракет.

Цілком можливо, що наші військові вже використали більше цих засобів, ніж інші країни за увесь час існування Patriot. Адже переважно на навчаннях запускають по 1 – 2 ракети в рік, щоб перевірити системи на практиці. Бо це досить дорого.

Є питання, де брати ракети до Patriot. Нове виробництво кінетичних перехоплювачів для ракет у США оцінили на рівні 500 одиниць на рік. Україна потребує більше Patriot – і отримує більше. От було нове постачання від Німеччини. Також є проєкт інтеграції ракет та пускових Patriot до неназваної української РЛС. Це може об'єктивно кратно збільшити кількість системного озброєння в ЗСУ. Тому є питання, де брати ракети. Японія може стати відповіддю,

– сказав Катков.

У будь-якому випадку, якщо цей процес піде далі, то, найімовірніше, Японія передаватиме ракети США або країнам Європи, а звідти вже йтиме постачання до України.

Військова допомога для України: коротко