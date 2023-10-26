Зросла кількість загиблих українців в Ізраїлі

Жертвами війни між терористами ХАМАС та Ізраїлем стали декілька українців. Кількість загиблих українців в Ізраїлі знову зросла.

Станом на 26 жовтня через напад ХАМАС підтверджено інформацію про 21 загиблого українця в Ізраїлі, а також 1 зниклого безвісти. Про це 24 Каналу повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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В Ізраїлі загинуло ще двоє українців

24 жовтня у МЗС України інформували про 19 загиблих українців в Ізраїлі. Відтак, в Ізраїлі загинуло ще двоє громадян України.

Ніколенко розповів, що в Секторі Гази кількість загиблих українців не змінилася. Серед загиблих 3 громадян – двоє дітей та доросла людина, а також 6 поранених, з яких 3 дітей.

За його інформацією, громадяни України мають поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим надається медична допомога.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу у Секторі Гази 24 жовтня загинуло двоє дітей, які були громадянами України. Цю інформацію підтвердив керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Тьокін.

Українці намагаються евакуюватися із Сектора Гази

Речник МЗС повідомив, що 357 українців, з яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із Сектора Гази.

Однак контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектора Гази та Єгипту наразі не працює, через що можливості виїхати наразі немає.

Ніколенко зазначив, що це стосується не лише громадян України, але й громадян інших держав. Він наголосив, що МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей.

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