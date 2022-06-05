Зруйновані 3 цехи, які є важливими, але не критичними для роботи "Укрзалізниці", – Лещенко
Росія вкотре завдала ракетного удару по транспортній інфраструктурі. Окупанти цинічно обстріляли цехи, де ремонтували зерновози, прикриваючись тим, що "знищили цехи із закордонними танками Т-72".
Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко. Він також додав, що Росія вкотре бреше та свідомо обстрілює цивільні об'єкти інфраструктури.
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Внаслідок обстрілу, руйнувань зазнали 3 ремонтні цехи, які є важливими, але не критичними для роботи підприємства. Ми дуже сподіваємось, що найближчим часом вдасться повернути все до робочого стану,
– зазначив Лещенко.
Який стан у постраждалих
За словами радника Єрмака, на щастя, смертельних випадків після цього ракетного удару немає, проте є один постраждалий – у нього поранення.
Ракетний обстрій Києва 5 червня – що відомо
Мешканці Києва почули вибухи близько 5 ранку, на той час лунав сигнал про повітряну тривогу. Винятками були лише тимчасово окуповані Крим та Херсонська область, яку наразі контролює ворог.
Вже через кілька хвилин з'явились повідомлення про вибухи – як на Київщині, так і в самій столиці. Кияни зазначили: у кількох місцях бачать стовпи чорного диму. Також була інформація і про пожежу.
Під ракетний обстріл потрапили 2 райони Києва
Мер Києва Віталій Кличко одразу підтвердив, що столиця потрапила під ворожу атаку. Вибухи стались у Дарницькому та Дніпровському районах. Кличко запевнив, що на місці працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, жертв обстрілу не було, одну людину доправили до лікарні.
Також про вибухи, які чули у Броварській ОТГ, написав і мер Броварів Ігор Сапожко. Він зазначив: удар був біля території громади, проте про руйнування даних не було.
Найімовірніше, що ракети, які зруйнували цехи "Укрзалізниці", вороги випустили із літака Ту-95, який вилетів із акваторії Каспійського моря.Не нехтуйте власною безпекою! У Міноборони вважають, що загроза для Києва з боку Росії буде завжди, тому місцеві мешканці повинні бути готовими до цього. Зокрема, заступниця міністра Ганна Маляр пояснила, що для Росії найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над всією Україною – це захопити Київ. Саме тому дуже важливо реагувати на кожен сигнал про повітряну тривогу та ховатися в укриттях.
Російські окупанти періодично відновлюють обстріли Києва
- 1 червня близько о 22:00 мешканці Київської області повідомили про вибух. Згодом стало відомо, що спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Утім, як повідомляє поліція Київської області, на деякий час в декількох населених пунктах зникло світло.
- Російські окупанти 22 травня випустили ракету по Київській області. На щастя, її також збили українські Сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Відомо, що ракета не пошкодила будівлі.
- Збройні сили Росії зранку 20 травня намагалися завдати ракетного удару по Києву. Цинічному задуму російських військових завадили підрозділи протиповітряної оборони
Деталі про ракетний обстріл Києва вранці 5 квітня 2022 – дивіться відео