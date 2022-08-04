Мости б зруйнували за добу, – військовий експерт пояснив, чому сили ворога на півдні не критичні

Українські військові професійно руйнують мости на Херсонщині, аби російські окупанти не могли перекинути свою техніку на правий берег Дніпра. Наразі залишився лише один міст через Дніпровську ГЕС.

На думку військового експерта, генерал-майора ЗСУ Сергія Савченко, ЗСУ все роблять продумано. Чим більше росіян зайде на територію правого берега Дніпра, тим більше їм потрібно буде логістичного забезпечення, боєприпасів, пального – всього.

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"Я думаю, що Генеральний штаб зіставляє сили, які переходять на правий берег, із нашими можливостями проведення оборонної операції", – зазначив Сергій Савченко.

Він додав, що, можливо, по оцінці Генерального штабу те російське угрупування, яке створюється, не здане завдати нашим захисникам проблем. Інакше б ці мости були зруйновані протягом однієї доби.

Сергій Савченко зазначив, що не тільки Антонівський міст, залізничний міст та гребля через Каховку – являються логістичними маршрутами постачання. Окупанти ще готують паромні переправи, а також намагаються поставити понтонний міст.

У них не все виходить, але наче навели поруч з Антонівським мостом понтонний міст. Згідно з деякою інформацією навели, а з іншою – у них не виходить. Переправляють техніку з одного берега Дніпра на інший – поромами,

– розповів Сергій Савченко.

"Проте все це не спасе. Це не відновить логістичні потоки до того рівня, який потрібний для ведення широкомасштабного наступу", – підсумував Сергій Савченко.

Дивіться відео: спроби росіян переправити техніку

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