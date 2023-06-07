ЗСУ на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ
Джерело:Ганна Маляр
Українські воїни на Бахмутському напрямку перейшли від оборони до наступу. За минулу добу наші війська просунулися на різних ділянках від 200 метрів до понад 1 кілометра.
Наші відважні воїни продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Тим часом окупаційні війська перейшли до оборони.
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ЗСУ наступають, окупанти обороняються
За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів,
– зазначила заступниця міністра оборони.
Ганна Маляр зауважила, що на цьому напрямку окупанти перейшли до оборони. Агресор намагається утримати займані позиції.
"Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту", – додала Маляр.
Також розповіла, що бойовики ПВК "Вагнера" залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія Росії. Ворог застосовує десантно-штурмові загони.
Окрім того, заступниця Резнікова пояснила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається, зокрема, завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням.
Вся місцевість довкола – це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально,
– підкреслила Маляр.
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Ворог втрачає позиції під Бахмутом
Зауважимо, що вранці 7 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ оприлюднив відео потужної роботи 3 ОШБр на Бахмутському напрямку.
Генерал-полковник Олександр Сирський наголосив: " Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом".
Радимо прочитати "Випалена земля та вогняні смерчі": як і чому Росія наслідує тактику Гітлера, Сталіна та ІДІЛЗверніть увагу! Українським воїнам необхідна допомога. Конвертувати свою лють можете в донати, зокрема, на дрони з сюрпизом для ССО. Долучитися до доброї справи можна за цим посиланням. Пам'ятайте: наближаємо нашу перемогу разом, вона обов'яково буде.