Третій знищений ватажок "Прізрака": ЗСУ ліквідували Артура Богаченка

Українські захисники відправили на "концерт до Кобзона" ще одного поважного окупанта. Зокрема, ліквідували командира бойовиків бригади "Прізрак" Артура Богаченка.

Про смерть Богаченка повідомили російські пропагандистські та українські ресурси. Також цю інформацію підтвердив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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Що відомо про ліквідацію Богаченка

На жаль, інформації обмаль. За словами Сергія Стерненка, вирушив окупант у вічність на Сході. А саме біля Кліщіївки в районі Бахмута.

Загинув він 25 липня. А поховати його мають 28 числа в Алчевську.

Додамо, що Богаченко – не перший представник "Прізрака", який вирушив до Пекла. Зокрема, ще на початку війни на Донбасі, в 2015 році, бойовики розстріляли з кулеметів Олексія Мозгового. А його поплічника Павла Дрьомова трохи згодом підірвали у машині: сталося це перед весіллям вже небіжчика.

Кого ще останнім часом ліквідували ЗСУ

Батальйон "Прізрак" - незаконне збройне формування, що входить до другого армійського корпусу Росії. Його бойовики створили у 2014 році на окупованій частині Луганської області.