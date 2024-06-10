ЗСУ показали унікальні кадри роботи української авіації на Покровському напрямку
Джерело:47 окрема механізована бригада
Ворог не припиняє свою активність на Покровському напрямку. Однак українські залізні птахи дають гідну відсіч противнику.
Вже протягом тривалого часу ситуація на цій ділянці фронту досить напружена. Російські загарбники не полишають чинити спроби просувань. Однак Збройні Сили України стримують окупантів.
Дивіться також Важкі бої в Часовому Яру і провокація росіян у Рижівці: як змінилася лінія фронту за тиждень
Фантастичні кадри ударів української авіації
Так, аеророзвідники 47 окремої механізованої бригади зафільмували роботу авіації на Покровському напрямку Донецької області, де наразі тривають запеклі бої за кожен клаптик нашої території.
Бійці також показали унікальні кадри армійської авіації Сил оборони України.
Відео публікуємо лише зараз задля витримки протоколу безпеки,
– додали українські воїни.
Робота української авіації на Покровському напрямку: дивіться відео
Яка зараз ситуація на Покровському напрямку: що відомо
- На Покровському напрямку з початку поточної доби відбулося 4 бойових зіткнення. 2 атаки росіян в районі Новопокровського ЗСУ відбили. Наразі ще тривають бойові дії поблизу Євгенівки та Новопокровського. На щастя, там ситуація під контролем Сил Оборони України.
- Раніше повідомлялося, що там російські загарбники намагаються рухатися від Очеретиного в напрямку траси Костянтинівка-Покровськ. Однак досягнення цієї мети неможливе, адже для цього окупанти повинні просунутися принаймні на рубіж Андріївка, Кліщіївка та захопити Часів Яр.
- Зокрема, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що російська окупаційна армія зосереджує зусилля на прориві оборони в напрямку Покровська, а також Мирнограда та Селидового. Ворог намагається підійти до життєво важливої траси на Костянтинівку.
- Ба більше, існує ймовірність, що росіяни будуть намагатися захопити сам Покровськ. Лише за минулий тиждень на цьому напрямку було майже 220 атак. Втім, воїни вищезгаданої 47 окремої механізованої бригади героїчно стримують щонайменше три бойові бригади Росії.