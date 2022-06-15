ЗСУ підрізають Ізюм зі заходу, рухаються у бік міста, – Арестович

Олексій Арестович розповів, що Збройні Сили України "підрізають Ізюм з заходу". Наші військові роблять це для того, щоб послабити наступ ворога на Слов'янському напрямку.

Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів ввечері 15 червня. Про це він повідомив на 112 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Арестович пояснив про ситуацію на Харківщині

Олексій Арестович пояснив, що у районі Ізюма цікаві зміни, зокрема наші війська підрізають Ізюм з заходу.

(ЗСУ – 24 канал) рухаються до Ізюма, щоб створити загрозу, як мінімум змусити перекинути сили, дістати артилерією постачання, угруповання російської артилерії, яка стоїть північніше, у районі Кам'янки, періодично рухаючись і працюючи по наших військах, нав'язати їм контрбатарейну боротьбу, таким чином послабити тиск від Ізюма на Слов'янськ,

– пояснив Арестович.

Також радник Андрія Єрмака пояснив, що такі дії ми можемо собі дозволити.

"Ми не можемо собі ще дозволити поки перерізати, проте відволікати, змушувати розвертатися, вводити резерви раніше, ніж планувалося – можемо. Це дуже сильно", – додав Олексій Арестович.

Додав також, що найбільший успіх Збройні Сили України мають на Херсонському напрямку. Там можна впевнено говорити, що наші війська змогли закріпитись. Проте тиждень, коли російські окупанти намагались змінити ситуацію видався для них неуспішним.

Коротко про ситуацію на Харківщині

15 червня повідомили, що у Харкові зруйнований росіянами ринок "Барабашово" відновлюється. Зокрема після того, як у березні внаслідок потрапляння ворожого снаряду на ринок зайнялась масштабна пожежа – там горіли кілька гектарів.

8 червня у Харкові на заході знову пролунали вибухи. ЗМІ повідомили, що вибухи було чутно у різних районах міста – орієнтовно о 23:01 стався перший вибух, згодом – другий. Після цього в місті спалахнула пожежа.

Організація Amnesty International підтвердила використання касетних боєприпасів у Харкові. Варто пригадати, що ця зброя заборонена у світі, бо вона завдає надмірних ушкоджень та має невибіркову дію.

7 червня очільник Харківської ОВА повідомив, що російські окупанти вбили як мінімум трьох мирних людей, ще шестеро – отримали поранення. Зокрема окупанти обстріляли Харків та населені пункти Черкаська Лозова, Слатине та Коробочкіне.

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