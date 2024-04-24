Яке озброєння негайно отримають ЗСУ від США: огляд фронту від Світана

Сенат США схвалив виділення Україні близько 60 мільярдів допомоги. Після підписання законопроєкту Джо Байденом наші захисники невдовзі отримають те, чого найбільше бракує.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в оперативному зведенні для 24 Каналу припустив, чи будуть у пакеті допомоги ATACMS.

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Що найперше отримають ЗСУ від США

Світан зауважив, що все те, що нам потрібно передусім, насправді є у Польщі та Німеччині. Якщо Джо Байден якнайшвидше підпише законопроєкт про допомогу Україні, то буквально на вихідних можемо побачити першу партію озброєння, яке виконуватиме бойові завдання.

Перше – однозначно боєприпаси. Це те, чого нам бракує,

– сказав полковник запасу.

На його думку, у перших партіях озброєння до України надійдуть боєприпаси калібру 155 міліметрів, а далі вже підтягнуться ракети для ППО.

Водночас є питання щодо постачання ATACMS. Він вважає, що, найімовірніше, одразу нададуть ракети у версії M39 з дальністю 160 кілометрів, якими ми вже працювали.

Звісно, додав Світан, хотілося б ще ракети M39A1, які мають касетну бойову частину й б'ють на відстань 300 кілометрів. А також у версії М57 з фугасним зарядом та M39А3.

Якщо ми отримаємо ці модифікації ATACMS, то, наголосив він, робота по Криму і Керченському мосту стане підтвердженням отримання цих ракет.

Важкі бої за Часів Яр

Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні. Він наголосив, що оперативно передасть його у відповідні органи, щоб ракетні системи й зброя вирушили до України. Американський лідер зауважив, що цей пакет допоможе безпеці в Європі.

Полковник запасу зазначив, що Часів Яр для російських загарбників – "вишенька на торті", який намагаються "подарувати" Путіну на інавгурацію, що має відбутися 7 травня.

Тому найближчі 2 тижні вони рухатимуться цим напрямком. У нас є механізми протидії,

– наголосив Світан.

За його словами, поки ще не надійшла допомога від США, ми їх зупиняємо, зокрема, з допомогою дронів. Іноді на деяких позиціях відкидаємо ворога за участю наземних частин.

Що відбувається у Часовому Яру: дивіться на карті

Світан зауважив, що у районі Часового Яру росіяни втрачають багато особового складу й техніки. Там перебуває більш ніж 20 тисяч окупантів, і йдеться про лінійні російські частини – добре вкомплектованих десантників.

Наші ж захисники втримують цей важкий напрямок.

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