ЗСУ успішно виконують основне завдання біля Авдіївки: оперативне зведення від Світана

Наші воїни не дають росіянам оточити Авдіївку, успішно виконуючи там основне завдання. Також українські захисники пробили серйозний укріпрайон противника в районі Бахмута.

Для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував карту бойових дій, наголосивши, що Сили оборони України з допомогою бетону та вогню утримують позиції поблизу Авдіївки.

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Чи здатні росіяни взяти Авдіївку

Світан зазначив, що росіяни з 10 жовтня почали рух, здебільшого пройшовши "сіру зону". Далі вороже військо вперлося у певні зони, по яких наші воїни доволі жорстко завдають ударів. Тобто ці зони вже неможливо пройти.

За його словами, окупанти практично вперлися у бетон та в стіну артилерійського вогню. До того ж в районі Авдіївки серйозні мінування, тому що наш гарнізон там стоїть уже 10 років.

Тому, наголосив він, Сили оборони України не дають росіянам оточити Авдіївку. Наші артилеристи, наче снайпери, можуть з першого снаряду відмінусувати танк, який рухається.

Основне завдання – знищити максимальну кількість росіян, і це завдання доволі успішно виконується,

– наголосив полковник запасу.

Військовий експерт додав, що цей укріпрайон тими силами, які кинули росіяни, просто неможливо взяти. Сили оборони України з допомогою бетону та вогню утримують цю ділянку.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Які перспективи у ЗСУ біля Бахмута

Полковник запасу пояснив, що на Бахмутському напрямку після того, як ЗСУ вибили росіян з Андріївки та Кліщіївки, окупанти використовували залізницю як серйозний укріпрайон.

І ось ми його вже пробили,

– зауважив Світан.

Тобто, за його словами, ми спочатку відкинули противника за залізницю, потім і самі перейшли за неї. І росіянам до річки Бахмутки немає за що зачепитися. Пробивши цей рубіж оборони ворога, далі можна розширяти оперативно-тактичні напрямки на Бахмут і Горлівку.

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку / Скриншот Deep State Map

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