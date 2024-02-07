Як ЗСУ вдається утримувати плацдарм на лівобережжі Дніпра: військовий огляд від Світана

ЗСУ підняли український прапор на лівобережжі Херсонщини в Кринках. Утримувати цей плацдарм нині надзвичайно важко, але нашим військам це вдається.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що росіяни постійно намагаються звітувати про те, що "скинули наші війська в Дніпро", але Сили оборони й надалі утримують позиції на лівому березі Херсонщини. Раніше була інформація, що російські командири відправляють на штурм позицій ЗСУ на Херсонщині лише піші групи, без підтримки техніки.

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ЗСУ встановили український прапор на лівобережжі

Світан зазначив, що на лівобережжі Херсонщини збільшується кількість плацдармів. Однак утримувати їх нині дуже важко. Першочерговий задум полягав у тому, що їх мають прикривати артилерія та дрони з правого берега, але якщо з БпЛА ситуація більш-менш, то боєприпасів до артилерії не вистачає.

Артилерія не може виконати те завдання, яке ставилось при форсуванні Дніпра нашими малими тактичними групами. Серйозно, важко, проте є механізми утримання. Хлопці ось навіть прапори вивішують, спеціально запускаючи в інформаційний потік підтвердження нашого перебування на лівому березі,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Ракетна атака по Україні

Окупанти 7 лютого вдались до чергового масованого обстрілу України. Ракети в переважній більшості летіли на Київ і на Захід. Вони були запрограмовані так, що кружляли в один бік, в інший, розвертались, летіли назад. Найголовніша проблема, що досі доводиться збивати ці ракети над містами.

"Недостатньо ППО. Одна справа ставити ППО в місті й по периметру перехоплювати, й інша справа стояти та перехоплювати з 4 напрямків, класти на полях. А ще краще ракети перехоплювати над російською територією, але для цього треба достатня кількість літаків і дальніх засобів ураження", – наголосив військовий експерт.

Польща підіймала F-16

Під час повітряної атаки по Україні Польща підняла свої літаки F-16. Як зазначив Світан, ніхто точно не скаже, як саме були збиті ракети на Заході нашої держави, натякаючи, що це могли зробити літаки з території Польщі. У принципі просто так підняти в небо літаки – це дуже дорого, а ось для виконання бойового завдання – саме те.

Не факт, що там поляки підіймаються. Наші льотчики також перебувають на різних аеродромах, звідки відбувається зліт F-16. Усяке може бути, це такий вам тонкий натяк від мене,

– підкреслив льотчик-інструктор.

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