ЗСУ на Херсонщині вдарили по 5 цілях росіян: дісталося у Чорнобаївці, Новій Каховці та Брилівці
Джерело:фейсбук Юрія Соболевського
ЗСУ влаштували ворогам на Херсонщині "гарячу" ніч. Під влучні удари наших військових потрапили одразу 5 цілей противника. Особливо дісталось ворогам у Брилівці.
Підтвердив удари ЗСУ по ворогах у селищі Брилівка перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він додав, що це українські військові "ще не починали".
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ЗСУ поцілили по об'єктах в Чорнобаївці, Олешках та Новій Каховці
Загалом наші захисники влучили по 5 ворожих об'єктах. Поблизу Нової Каховки – 2 цілі, по одній – у Чорнобаївці, Олешках та Брилівці.
У Брилівці вийшло особливо круто. Уточнюємо дані про постраждалих мирних жителів, поки що попередньо таких немає,
– наголосив Соболевський.
Заступник голови облради звернувся до жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини. Він зазначив, що ЗСУ "дуже круто" насипають росіянам і це – лише початок.
Місцевим жителям слід триматись подалі від ворожих об'єктів
Людям, які з певних причин не змогли евакуюватись, Соболевський порадив триматись якнайдалі від ворожих об'єктів військової інфраструктури.
Від ваших дій може залежати життя та здоров'я і ваше, і ваших близьких. ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів, бо немає іншого способу звільнити наших людей і нашу область,
– додав Соболевський.
У Брилівці попали в залізничний вокзал, – Хлань
Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив деталі успішної роботи ЗСУ. Він зазначив, що у Брилівці потрапили у залізничний вокзал. Це був один із наважливіших логістичних центрів окупантів.
Росіяни якраз притягнули туди техніку і боєкомплекти – все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити. Люди повідомляють про гучні вибухи та детонацію,
– наголосив Хлань.
Також, каже Хлань, ймовірно, потрапили і в нафтобазу.
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Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Після пошкодження ЗСУ Антонівського мосту, окупанти звели під ним понтонну переправу. Проте, кажуть експерти, вона перебуває під вогнем контролем українських військових.
- Після обстрілу мосту з Херсона втекли представники путінської партії "єдина росія". Вони рушили до Мелітополя та Криму.
- У британській розвідці кажуть, що за їхніми даними контрнаступ ЗСУ на Півдні поступово набирає обертів.
- Українські сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець,
Дивіться у відео, як ЗСУ вміло нищать склади окупантів: