Біля Токмака серйозне накриття – ЗСУ знищили 500 окупантів і багато техніки, – Арестович

1 грудня 2022 , 07:11
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Російським окупантам було дуже скрутно біля Токмака на Запоріжжі. Все тому, що наші воїни завдали удару по скупченню противника й багато окупантів відправилися на "концерт Кобзона".

Майже пів тисячі окупантів вже у пакетах

Збройні Сили України накрили ворога в районі Токмака нещодавно. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Впродовж 2 діб нашим воїнам вдалося ліквідувати близько 500 російських окупантів та 50 одиниць їхньої техніки.

Відпрацювали людей, які люблять скупчуватися на непотрібних напрямках з непотрібними цілями,
– сказав Арестович.

Де розташований Токмак: карта

 

Арестович додав, що ЗСУ уразили своїм вогнем і тих російських солдатів, які полюблять наступати на Гуляйполе.

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Автор: Софія Мінджоса