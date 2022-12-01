Біля Токмака серйозне накриття – ЗСУ знищили 500 окупантів і багато техніки, – Арестович
Джерело:ФЕЙГИН LIVE
Російським окупантам було дуже скрутно біля Токмака на Запоріжжі. Все тому, що наші воїни завдали удару по скупченню противника й багато окупантів відправилися на "концерт Кобзона".
Майже пів тисячі окупантів вже у пакетах
Збройні Сили України накрили ворога в районі Токмака нещодавно. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
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Впродовж 2 діб нашим воїнам вдалося ліквідувати близько 500 російських окупантів та 50 одиниць їхньої техніки.
Відпрацювали людей, які люблять скупчуватися на непотрібних напрямках з непотрібними цілями,
– сказав Арестович.
Де розташований Токмак: карта
Арестович додав, що ЗСУ уразили своїм вогнем і тих російських солдатів, які полюблять наступати на Гуляйполе.
Втрати росіян на війні: останні новини
- Найгарячішою точкою на фронті зараз є Бахмут. Там росіяни посилають сотні зеків просто на забій. Ті йдуть у наступ без бронежилетів та касок, лише з автоматами. За спинами цього "гарматного м'яса" ховаються кадрові російські військові.
- Станом на 30 листопада ЗСУ ліквідували 88 880 ворожих бійців. Також армія окупантів з 24 лютого втратила величезну кількість техніки: майже 3 тисячі танків, 5,8 тисячі бойових броньованих машин, 1,9 тисячі артилерійських систем, 1,5 тисячі БпЛА.
- Зранку 30 листопада ЗСУ завдали удару по окупантах в селищі Мирне Мелітопольського району. Вибух був такий потужний, що його почули люди, які живуть за 30 кілометрів від місця події.
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