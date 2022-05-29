Зупиніть пропаганду і визнайте Росію державою-терористкою, – Резніков до НАТО

Світ починає розуміти, що окупанти творять страшні речі і з ними краще не мати справ. Росію треба визнати державою-терористкою.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков. Він звернувся до Організації Північноатлантичного договору.

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Росію треба визнати державою-терористкою

Резніков наголосив, що країна-агресорка здійснює геноцид проти українського народу. Це має визнати весь світ.

Весь цивілізований світ має визнати Росію державою, яка спонсорує та проводить тероризм, здійснює геноцид проти українського народу,

– відзначив він.

Резніков звернувся до НАТО

Також він звернувся до членів НАТО, аби вони донесли правду до світу.

"Я також закликаю членів НАТО. Будьте лідерами, донесіть правду про цю війну до свого народу. Припиніть російську пропаганду", – зауважив міністр.

Яка позиція НАТО

Олексій Резніков візьме участь в зустрічі міністрів оборонних відомств країн НАТО у Брюсселі – 15 – 16 червня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що багато хто в НАТО взагалі втратив моральне та професійне право щось коментувати щодо нашої держави.

Також міністр переконаний, що НАТО – це та організація, яка тільки "висловлює стурбованість". Водночас Європейський Союз проявив себе дуже дієвим.

Країни-члени Альянсу вирішили утриматися із постачанням в Україну деякого озброєння. В НАТО вважають, що після 24 лютого для організації почалась нова ера.

За словами голови військового комітету Альянсу Роба Бауера, відбулося найбільше зміцнення колективної оборони за покоління.

Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу важко спрогнозувати, коли закінчиться війна в Україні. Він вважає, що вона перейшла в етап виснаження.

Останні заяви Олексія Резнікова

Резніков розповів, що в Україну вже привезли гаубиці САУ М109 та протитанкові ракети "Гарпуни". За них потрібно дякувати одразу кільком державам.

На передовій наші Збройні Сили вже використовують 3 види 155-міліметрової артилерії. Ще в березні це навіть не можна було уявити.

Міністр пояснив, чому Україна змушена резервувати частину сил. Все тому, що білоруські війська продовжують маневрувати уздовж кордону. Росія може вмовити Білорусь прямо вдертися в нашу державу.

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