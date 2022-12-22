Байден готовий зустрітися з Путіним, але є умова, – Білий дім

В адміністації президента США повідомили про можливість зустрічі Байдена з кремлівським диктатором. До слова, напередодні Джо Байден зустрівся із Володимиром Зеленським.

Про це під час брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Проте, за словами Кірбі, зустріч Байдена і Путіна відбудеться лише за однієї умови, передає 24 канал.

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Яка умова зустрічі двох президентів

Кірбі наголосив, що президент США Байден готовий зустрітися особисто з російським президентом Владіміром Путіним у разі готовності останнього до переговорів.

Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів,

– наголосив посадовець.

Варто зазначити, що напередодні Байден приймав у США українську делегацію на чолі із Зеленським. Глава держави здійснив свою першу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У США Зеленський виступив перед Конгресом.

Поїздка Зеленського в США: коротко