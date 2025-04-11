Є дуже показовий момент у зустрічі американської та російської делегацій у Стамбулі

У Стамбулі 10 квітня відбулися переговори між представниками США та Росії. Водночас склад делегацій суттєво відрізнявся від попередньої зустрічі, що проходила в Саудівській Аравії. З огляду на те, що обидві сторони наразі перебувають у Штатах, переговори могли б відбутися і там.

Проте місцем зустрічі обрали Туреччину, що може свідчити про залучення до процесу не лише США та Росії, а й інших гравців. Деталями поділився керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі для 24 Каналу.

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Хто був у складі делегацій США та Росії

Переговори проходили в генеральному консульстві Росії в Стамбулі. Російську делегацію очолював посол у Вашингтоні Алєксандр Дарчієв, який прибув до США кілька днів тому. Американську сторону представляла заступниця помічника державного секретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Вони ж обидва були в США. Навіщо тоді їхати до Стамбула?

– зауважив Валерій Клочок.

Зважаючи на це, можна припустити, що до переговорів могла бути залучена і Туреччина, а також інші представники Росії – не лише технічного рівня, а й ті, які перебувають під санкціями й не мають змоги полетіти в іншу країну. Проте Стамбул прийняв їх, адже президент Туреччини Реджеп Ердоган прихильно ставиться до Владіміра Путіна.

Будь-які контакти між Вашингтоном і Москвою, які тривають ще з 5 листопада і розпочалися одразу після того, як стало зрозуміло, що новим президентом США стане Дональд Трамп, можуть свідчити про те, що Росія шукає шляхи до завершення війни.

Як повідомлялося, на зустрічі обговорювали нормалізацію роботи дипломатичних місій і питання про відновлення прямого авіасполучення. Згодом у Росії заявили, що сторони домовилися про подальші заходи щодо полегшення пересування дипломатів у країнах.