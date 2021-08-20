Меркель проводить перемовини з Путіним у Москві: фото й відео зустрічі

Ангела Меркель 20 серпня прибула до Москви з робочим візитом. У столиці Росії німецька кацлерка проводить зустріч з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Глави держав обговорюють низку питань, які стосуються України, зокрема завершення будівництва "Північного потоку-2". Також говоритимуть про міжнародну політику. Наприклад, про Лівію та Афганістан.

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Детальніше про зустріч Путіна та Меркель

Меркель прибула до Кремля близько 14:00. Президент Росії вручив канцлерці букет квітів, після чого розпочались перемовини.

Меркель згадала, що 80 років тому гітлерівська Німеччина напала на СРСР. Тому політикиня взяла участь у церемонії покладання вінка до могили Невідомого Солдата в Олександрівському саду в Москві.

Прощальний візит

Політикиня зауважила, що це її прощальний візит у Росію на посаді канцлерки. Однак наголосила, що поговорити є про що. Зокрема про двостороннє співробітництво, питання міжнародного порядку, торговельні стосунки, громадянське суспільство та некомерційні організації.

У нас є про що говорити...Є чим заповнити наш час,

– додала Меркель.



Перемовини Меркель та Путіна / Фото Getty Imiges

Меркель заявила про розбіжності з Путіним

Канцлерка наголосила, що між ними з президентом є розбіжності. Проте сторони збираються й надалі підтримувати контакт.

Попри те, що у нас є розбіжності в думках, я думаю, добре, що ми говоримо один з одним,

– сказала Меркель.

Натомість Путін заявив, що Німеччина залишається одним з ключових партнерів Росії. До речі, під час перемовин до Меркель хтось подзвонив, але канцлерка швидко вимкнула телефон.

Зустріч Зеленського та Меркель: що відомо

До Києва канцлерка Німеччини завітає 22 серпня. Однак наразі невідомо, чи візьме вона участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

"Слуга народу" Ірина Верещук заявила: "у неї (Меркель – 24 канал) все розписано по годинах. Вона не може залишатися так, як вона хоче, дивлячись на успішність візиту".

Канцлерка Ангела Меркель приїхала до Росії напередодні візиту до Києва . У столиці України вона має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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